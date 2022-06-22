В Тульской области житель Узловой насмерть избил из ревности свою сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

34-летний житель Узловой в Тульской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшей.

По версии следствия, днём 10 апреля житель Узловой, ранее неоднократно судимый за кражи, пришел в квартиру 31-летней сожительницы и из ревности избил ее руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.