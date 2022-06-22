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Происшествия22 июня 2022 14:42

В Тульской области житель Узловой насмерть избил из ревности свою сожительницу

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте
Источник:kp.ru
В Тульской области житель Узловой насмерть избил из ревности свою сожительницу

В Тульской области житель Узловой насмерть избил из ревности свою сожительницу

Фото: Алексей ФОКИН

34-летний житель Узловой в Тульской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшей.

По версии следствия, днём 10 апреля житель Узловой, ранее неоднократно судимый за кражи, пришел в квартиру 31-летней сожительницы и из ревности избил ее руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.