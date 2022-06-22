Из-за плановых работ на сетях в Туле 23 июня десятки домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

20 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 71; п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а; ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Станиславского, 60; ул. Ак. Павлова, 95-а, 93, 87, 93-а, 95, 99, 100; ГСК № 5;

с 09:00 до 18:00 - Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31;

с 09:30 до 13:30 - ул. Мира, 27, 29;

с 10:00 до 16:00 - ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 27-в, 29-а, 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а, 30-34 (чётн.), 9-27 (нечётн.); ул. Лобачевского, 82-а, 62-б;

с 11:00 до 17:00 - Мясново: ул. Кабакова, 73, 79, 75, 77-а, 79-а, 79, 92; ул. Полюсная, 16; 12-й пр-зд, 24; ул. Тихмянова, 36; ул. М. Жукова, 14, 14-а, 14-в, 14-г, 12; Парашютный пр-зд, 36, 38, 38-а, 38-б; ул. Дружбы, 32.