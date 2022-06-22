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Происшествия22 июня 2022 14:01

В Туле осудят местного жителя за разбойное нападение на таксиста

Он попытался отнять у водителя деньги, угрожая тому ножом
Источник:kp.ru
В Туле осудят местного жителя за разбойное нападение на таксиста

В Туле осудят местного жителя за разбойное нападение на таксиста

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Зареченского района обвиняется в разбое с применением насилия и угроз применения насилия, опасных для жизни и здоровья.

По версии следствия 15 апреля 2022 года туляк, приехав на такси к дому № 47 по улице Набережная Дрейера, принялся угрожать водителю ножом и требовать деньги, кроме того, он не меньше двух раз ударил водителя по руке. Потерпевший начал сопротивляться, ему удалось выбить нож из рук нападавшего, и тот, оставшись без оружия, сбежал с места преступления.

Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.