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Общество22 июня 2022 13:32

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

В Тульской области продолжается благоустройство общественных пространств рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Источник:kp.ru
На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

Фото: материалы пресс-служб

Благоустройство Молодежного бульвара стартовало в начале мая, и на сегодня здесь убрали старое покрытие, распланировали участок, подготовили основание под дорожки и велосипедную трассу. Сейчас здесь идут работы над обустройством освещения.

Напомним, согласно проекту, за который туляки проголосовали в 2021 году, в обновленной зоне отдыха появятся детская и спортивные площадки, а также место для тихого отдыха, где будут лавочки и качели. Кроме того, на бульваре появится молодежное пространство с амфитеатром и различные арт-объекты. Также на территории сохранят уже имеющиеся деревья и дополнительно озеленят.

Планируется, что обновленное место отдыха будут посещать около 15 тысяч человек. Завершить все работы по благоустройству должны к концу сентября.

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

Фото: материалы пресс-служб

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

На Молодежном бульваре в Туле благоустройство завершится в конце сентября

Фото: материалы пресс-служб