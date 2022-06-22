В Новомосковске Тульской области из-за нечистой на руку УК затопило квартиру Фото: соцсети

В Новомосковске на улице Мичурина затопило одну из квартир в доме №12, об этом в соцсетях сообщила владелица жилья. Там же она уточнила, что уже обращалась и к коммунальным службам и к местным властям, однако проблема решена не была: очередной дождь проник в квартиру, испортив потолок.

Позднее стало известно, что после первого обращения жительницы к главе администрации города, он дал соответствующее поручение исправить ситуацию и получил отчет от управляющей компании о том, что в доме была забита ливневка, что и спровоцировало перелив. Представители компании доложили, что все исправили, но когда начался дождь, выяснилось что работа не была сделана, либо сделана плохо. В итоге после второго сообщения о проблеме глава администрации напрямую позвонил и прямо ночью отправил на место директора управляющей компании и руководителя аварийной службы для отключения электричества и проведения необходимых работ. Теперь, после прямого обмана, УК грозит проверка от ГЖИ, а глава администрации взял дело на личный контроль.