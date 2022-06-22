В Туле набирают сотрудников в новую общеобразовательную школу Фото: Алексей ФОКИН

В Туле объявили набор сотрудников в новое строящееся школьное подразделение на 1100 мест, которое войдет в состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 59 «Личность».

В составе этого Центра образования уже работает новый детский сад на 240 мест по адресу: Тула, деревня Мыза, микрорайон Северная Мыза, улица Героя России Горшкова, 4.

По вопросам трудоустройства в школу необходимо обращаться по телефону: 8 (4872) 77-34-00.