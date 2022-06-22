Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 12:31

В Туле набирают сотрудников в новую общеобразовательную школу

Она войдет в состав центра образования № 59 «Личность»
Источник:kp.ru
В Туле набирают сотрудников в новую общеобразовательную школу

В Туле набирают сотрудников в новую общеобразовательную школу

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле объявили набор сотрудников в новое строящееся школьное подразделение на 1100 мест, которое войдет в состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 59 «Личность».

В составе этого Центра образования уже работает новый детский сад на 240 мест по адресу: Тула, деревня Мыза, микрорайон Северная Мыза, улица Героя России Горшкова, 4.

По вопросам трудоустройства в школу необходимо обращаться по телефону: 8 (4872) 77-34-00.