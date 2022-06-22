В Тульской области 24 пляжа получили одобрение Роспотребнадзора

В Тульской области 24 пляжа получили одобрение Росптребнадзора
Фото: материалы пресс-служб
Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-гигиенические исследования воды и песка в зонах, предназначенных для общественного отдыха и купания, напомним, со своей стороны МЧС Тульской области допустили к открытию 61 пляж, восемь из которых находятся в Туле. А Роспотребнадзор проверяет пляжи по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Так, на сегодня исследовано 293 пробы воды открытых водоемов.
К настоящему моменту заключения о соответствии требованиям получили 24 зоны рекреации:
- средний пруд ЦКПиО им.П.П.Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);
- Урванский водоем, Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство»);
- «Плазма-Акватория» г.Донской (ИП Дяченко Н.Д.);
- пруд Трестовский, Узловая (Администрация МО Узловский район);
- пляж «Веневка» поселок Метростроевский (Администрация МО Центральное Веневского района);
- пляж «Вороньи Выселки» (Администрация МО Кимовский район);
- зоны отдыха «Ильинка»,
- «Хомяковские поляны»,
- пляжи №№1, 2 на реке Воронка (МУ «ЦГЗСР г.Тулы»),
- водоем «Голубая вода» (ООО «Три А», Донской),
- пруд РОС, Богородицк (Администрация МО Богородицкий район),
- городской пляж, расположенный на реке Красивая Меча, Ефремов,
- ул. К.Маркса (МКУ МО Ефремов),
- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль ул. Береговая, Ефремов,
- зона отдыха «Обидимо», село Обидимо Ленинского района Тульской области (МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»),
- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище село Стрельцы (вне населенного пункта),
- открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники, Новомосковск (Сокольническое управление администрации МО Новомосковск),
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, село Гремячее, Новомосковский район (Гремячевское управление администрации МО Новомосковск),
- водоем «Тростниковка» село Спасское, Новомосковский район (Спасское управление администрации МО Новомосковск),
- пляж деревни Яблонево, ул. Речная Каменского района (Администрация МО Яблоневское Каменского района, Тульской области),
- зона отдыха «Петровский», Тула, Привокзальный ТО, поселок Петровский (МУ «ЦГЗСР г.Тулы»),
- зона рекреации на реке Воронка «Парк-отель» «Грумант», Щекинский район, деревня Грумант (ООО «Сфера»),
- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино Воловского района (Администрация МО Дворниковское Воловского района),
- пляж на пруду села Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района (Администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района).