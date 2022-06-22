В Тульской области 24 пляжа получили одобрение Роспотребнадзора

В Тульской области 24 пляжа получили одобрение Росптребнадзора Фото: материалы пресс-служб

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-гигиенические исследования воды и песка в зонах, предназначенных для общественного отдыха и купания, напомним, со своей стороны МЧС Тульской области допустили к открытию 61 пляж, восемь из которых находятся в Туле. А Роспотребнадзор проверяет пляжи по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Так, на сегодня исследовано 293 пробы воды открытых водоемов.

К настоящему моменту заключения о соответствии требованиям получили 24 зоны рекреации:

- средний пруд ЦКПиО им.П.П.Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);

- Урванский водоем, Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство»);

- «Плазма-Акватория» г.Донской (ИП Дяченко Н.Д.);

- пруд Трестовский, Узловая (Администрация МО Узловский район);

- пляж «Веневка» поселок Метростроевский (Администрация МО Центральное Веневского района);

- пляж «Вороньи Выселки» (Администрация МО Кимовский район);

- зоны отдыха «Ильинка»,

- «Хомяковские поляны»,

- пляжи №№1, 2 на реке Воронка (МУ «ЦГЗСР г.Тулы»),

- водоем «Голубая вода» (ООО «Три А», Донской),

- пруд РОС, Богородицк (Администрация МО Богородицкий район),

- городской пляж, расположенный на реке Красивая Меча, Ефремов,

- ул. К.Маркса (МКУ МО Ефремов),

- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль ул. Береговая, Ефремов,

- зона отдыха «Обидимо», село Обидимо Ленинского района Тульской области (МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»),

- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище село Стрельцы (вне населенного пункта),

- открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники, Новомосковск (Сокольническое управление администрации МО Новомосковск),

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, село Гремячее, Новомосковский район (Гремячевское управление администрации МО Новомосковск),

- водоем «Тростниковка» село Спасское, Новомосковский район (Спасское управление администрации МО Новомосковск),

- пляж деревни Яблонево, ул. Речная Каменского района (Администрация МО Яблоневское Каменского района, Тульской области),

- зона отдыха «Петровский», Тула, Привокзальный ТО, поселок Петровский (МУ «ЦГЗСР г.Тулы»),

- зона рекреации на реке Воронка «Парк-отель» «Грумант», Щекинский район, деревня Грумант (ООО «Сфера»),

- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино Воловского района (Администрация МО Дворниковское Воловского района),

- пляж на пруду села Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района (Администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района).