49-летнего жителя Узловой осудят за убийство знакомого в пьяной ссоре Фото: Алексей ФОКИН

49-летний ранее судимый житель Узловского района обвиняется в убийстве своего знакомого.

По версии следствия, днём 20 апреля узловчанин, ранее уже судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека, выпивал в компании у знакомой дома, когда в ходе застолья у него произошла ссора с одним из гостей, и подсудимый ударил его ножом в грудь. От полученных повреждений сердца и правого легкого 42-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело было направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.