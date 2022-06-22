В Тульскую область поступили 740 доз нового препарата против коронавируса
Фото: Алексей ФОКИН
В поликлиники Тульской области в середине мая поставили 740 доз нового препарата «Эвушелд» от компании AstraZeneca— он используется в качестве альтернативы классическим вакцинам от COVID-19 для тех жителей региона, у которых ослаблено здоровье и снижен иммунный статус.
«Эвушелд» содержит готовые антитела против ковида и дает дополнительную защиту на шесть месяцев, пояснили в министерстве здравоохранения.
Этот препарат был одобрен федеральным министерством здравоохранения в конце января 2022 года, он вводится однократно двумя дозами внутримышечно и предназначен для лиц с хроническими заболеваниями и с повышенным риском заражения.