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Здоровье22 июня 2022 11:02

В Тульскую область поступили 740 доз нового препарата против коронавируса

Препарат «Эвушелд» предназначен для вакцинирования людей со сниженным иммунным статусом
Источник:kp.ru
В Тульскую область поступили 740 доз нового препарата против коронавируса

В Тульскую область поступили 740 доз нового препарата против коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

В поликлиники Тульской области в середине мая поставили 740 доз нового препарата «Эвушелд» от компании AstraZeneca— он используется в качестве альтернативы классическим вакцинам от COVID-19 для тех жителей региона, у которых ослаблено здоровье и снижен иммунный статус.

«Эвушелд» содержит готовые антитела против ковида и дает дополнительную защиту на шесть месяцев, пояснили в министерстве здравоохранения.

Этот препарат был одобрен федеральным министерством здравоохранения в конце января 2022 года, он вводится однократно двумя дозами внутримышечно и предназначен для лиц с хроническими заболеваниями и с повышенным риском заражения.