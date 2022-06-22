В Туле на улице Октябрьской автомобиль сбил подростка на электросамокате Фото: материалы пресс-служб

21 июня в 20:08 на улице Октябрьской в Туле, в районе пересечения с улицей Пузакова, сбили подростка на электросамокате.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Opel CORSA сбил несовершеннолетнего пешехода – 17-летнего юношу, который, ехал на электросамокате по тротуару, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал пешеход, который после оказания медицинской помощи был отпущен.