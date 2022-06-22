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Происшествия22 июня 2022 10:29

В Туле на улице Октябрьской автомобиль сбил подростка на электросамокате

17-летний юноша получил травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия
Источник:kp.ru
В Туле на улице Октябрьской автомобиль сбил подростка на электросамокате

В Туле на улице Октябрьской автомобиль сбил подростка на электросамокате

Фото: материалы пресс-служб

21 июня в 20:08 на улице Октябрьской в Туле, в районе пересечения с улицей Пузакова, сбили подростка на электросамокате.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Opel CORSA сбил несовершеннолетнего пешехода – 17-летнего юношу, который, ехал на электросамокате по тротуару, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал пешеход, который после оказания медицинской помощи был отпущен.