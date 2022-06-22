Обменять, а не выбросить: туляков приглашают принять участие в акции «Зеленая суббота» Фото: Игорь КОПЫТОВ

25 июня, в субботу, туляки смогут обменяться настольными играми, паззлами, книгами и детскими игрушками, а также одеждой и обувью в рамках федеральной акции «Зеленая суббота». Такой обмен продлит срок службы вещей, сократит поток мусора на полигоны и сэкономит колоссальное количество природных ресурсов.

Акция была организована, чтобы уменьшить количество выбрасываемых детских игрушек - ежегодно в России в мусор отправляются миллионы штук, это экологическая катастрофа. При этом переработки детских игрушек в России нет и создать ее крайне сложно: пластик на игрушках не маркирован, зачастую они неоднородны по материалу.

Такие акции, как «Зеленая суббота», в Тульской области становятся все популярнее - так, в апреле жители региона обменивались друг с другом электроникой, а буккроссинг существует в городе уже несколько лет.

«Зеленая суббота» пройдет на территории Центрального парка культуры и отдыха им. П.П. Белоусова в здании проката. Время акции — с 12:00 до 15:00.