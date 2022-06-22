В Туле открыли мемориальную доску заместителю командира взвода Рубену Михайлянцу Фото: материалы пресс-служб

21 июня на здании учебного корпуса Центра образования № 42 установили и торжественно открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации заместителю командира взвода – командиру боевой машины парашютно-десантного батальона Рубену Михайлянцу.

Почтить память героя собрались родные и близкие, временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Алексей Быков, педагоги и учащиеся его родной школы, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Рубен Рантикович Михайлянц родился 18 октября 1997 года в городе Самарканд Республики Узбекистан. С 2004 по 2015 год учился в средней общеобразовательной школе №38 (ныне учебный корпус 2 Центра образования № 42) в Туле. После ее окончания был направлен в ряды Российской армии, где с ноября 2015 года по март 2022 года проходил военную службу на различных должностях, от наводчика-оператора до заместителя командира взвода – командира боевой машины парашютно-десантного батальона.

При выполнении специальной задачи по захвату стратегически важного объекта в ходе спецоперации военной операции на территории Украины 4 марта 2022 года, проявив высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность Рубен героически погиб. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).