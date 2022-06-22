В Туле прошла акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби Фото: материалы пресс-служб

21 июня в Туле прошла акция «Огненные картины войны», организованная в рамках партийного проекта «Историческая память». Из 12 тысяч свечей на площади Победы у Вечного огня выложили картину - советский солдат с оружием в руках. Инсталляция символизирует вклад туляков-оружейников в победу над фашистами в годы войны. Тульский оружейный завод работал на полную мощь и поставлял стрелковое оружие и пушки на фронт.

Несмотря на непрекращающийся дождь, картина под названием «Тула помнит» выложена из свечей. И пусть их не удалось зажечь, акция состоялась и собрала жителей города-героя.

В Туле прошла акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби Фото: материалы пресс-служб

Участники акции почтили память воинов, погибших на полях сражений, минутой молчания.