21 и 22 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби Фото: Алексей ФОКИН

21 и 22 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, сообщает городская администрация. В их числе - традиционные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти», а также Всероссийская минута молчания.

21 июня в 10.00 на площади Победы начнут рисовать картину в рамках акции «Огненные картины войны». С 18.00 на ней начнут расставлять стаканчики с водой и свечами, которые зажгут в 21.20.

22 июня в 3.30 начнется сбор участников акции «Свеча Памяти» на площади Победы. Приглашаются все желающие почтить память героев Великой Отечественной войны. Сама акция стартует в 4.00.

В этот же день в 12.00 состоится возложение цветов во всех муниципалитетах к памятникам солдатам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны, а в 12.15 - Всероссийская минута молчания.

«Свеча памяти» также пройдет в каждом муниципальном образовании региона.