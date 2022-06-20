В Алексинском районе Тульской области нашли больше 500 незаконно срубленных деревьев Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Алексинского лесничества провела проверку информации о незаконной вырубке деревьев, появившейся в соцсетях.

Выйдя на место в районе населенного пункта Ботня Алексинского района, сотрудники ведомства обнаружили больше 500 срубленных деревьев. Были запрошены правоустанавливающие и разрешительные документы на осуществление лесозаготовительных работ.

По результатам проверки при наличии оснований Тульской природоохранной прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.