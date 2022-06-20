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Общество20 июня 2022 6:22

В Алексинском районе Тульской области нашли больше 500 незаконно срубленных деревьев

Природоохранная прокуратура проводит проверку по данному поводу
Источник:kp.ru
В Алексинском районе Тульской области нашли больше 500 незаконно срубленных деревьев

В Алексинском районе Тульской области нашли больше 500 незаконно срубленных деревьев

Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Алексинского лесничества провела проверку информации о незаконной вырубке деревьев, появившейся в соцсетях.

Выйдя на место в районе населенного пункта Ботня Алексинского района, сотрудники ведомства обнаружили больше 500 срубленных деревьев. Были запрошены правоустанавливающие и разрешительные документы на осуществление лесозаготовительных работ.

По результатам проверки при наличии оснований Тульской природоохранной прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.