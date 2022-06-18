Бывший гендиректор фирмы в Туле продал ее имущество и присвоил 3,2 млн рублей выручки Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд Тулы признал 59-летнего бывшего руководителя коммерческой организации виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

В суде установлено, что с 7 октября по 10 ноября 2021 года генеральный директор ООО Компания «Межрегионресурс», распоряжаясь в рамках своих полномочий денежными средствами и имуществом организации, продал принадлежащие ей два земельных участка и нежилое здание на общую сумму 3,2 млн рублей, а деньги присвоил.

Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.