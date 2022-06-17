После снижения цены на акции «Тульских городских электросетей» две компании подали заявки на участие в аукционе

Акции «Тульских городских электрических сетей», выставленные на аукцион, заинтересовали две компании - ООО «Брянскэлектро» и АО «Санаторий «Энергетик», которые подали заявки на участие в торгах. Это произошло после того, как цена выставленного на продажу пакета бездокументарных акций снизилась с 705 до 500 млн рублей.

По итогам рассмотрения обе заявки на участие были признаны и одобрены.