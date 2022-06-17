Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 11:44

После снижения цены на акции «Тульских городских электросетей» две компании подали заявки на участие в аукционе

Сейчас «Тулгорэлектросети» предлагают приобрести 30% своих акций за 500 млн рублей
Источник:kp.ru
После снижения цены на акции «Тульских городских электросетей» две компании подали заявки на участие в аукционе

После снижения цены на акции «Тульских городских электросетей» две компании подали заявки на участие в аукционе

Акции «Тульских городских электрических сетей», выставленные на аукцион, заинтересовали две компании - ООО «Брянскэлектро» и АО «Санаторий «Энергетик», которые подали заявки на участие в торгах. Это произошло после того, как цена выставленного на продажу пакета бездокументарных акций снизилась с 705 до 500 млн рублей.

По итогам рассмотрения обе заявки на участие были признаны и одобрены.