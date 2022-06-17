14-летняя девочка пострадала в столкновении ВАЗа и грузовика Scania в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

16 июня в 22:35 на 3-м километре автодороги «Дон-Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка» Богородицкого района Тульской области в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации, 49-летний мужчина на автомобиле Scania с полуприцепом Schmitz столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП получила различные травмы 14-летняя девочка, пассажирка ВАЗа. В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье справа, пристегнута штатным ремнем безопасности.