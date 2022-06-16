У Тульского Пряника в рядах МЧС появился новый супергеройский костюм Фото: материалы пресс-служб

31 мая в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Туле прошел уроки безопасности, который провел для детей Тульский Пряник из МЧС - в своем новом, супергеройском облике.

Напомним, «Тульский пряник» был торжественно принят в ряды спасателей МЧС России по Тульской области еще в прошлом году. В его задачи входит в игровой форме рассказывать о правилах пожарной безопасности и ОБЖ. Новый маскот сразу стал героем интернет-мемов, так как облик ростовой куклы вышел весьма запоминающимся. Тем не менее, несмотря на двойственную реакцию взрослых интернет-пользователей, дети полюбили Пряника.

Позднее кондитерский холдинг, в который входит и один из крупнейших производителей пряников в Тульской области, также оценил эту идею и было решено усовершенствовать образ Супергероя, подключив к этому профессионалов.

У Тульского Пряника в рядах МЧС появился новый супергеройский костюм Фото: материалы пресс-служб

Кондитеры обратились к издательству комиксов, которое разработало нового персонажа – Супергероя, такого Дядю Степу нашего времени в рядах МЧС. А мастера, которые специализируются на создании костюмов для фильмов, по эскизу сшили «супергеройскую» форму и выковали для него защитные элементы.

А прежняя ростовая кукла «Тульского пряника» перешла на службу в тульский музей МЧС.