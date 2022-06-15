В Болохово Тульской области завели уголовное дело: рабочий в квартире отравился угарным газом Фото: Алексей ФОКИН

В городе Болохово Киреевского района Тульской области прокуратура проверила ООО УК «Единый город» и установила ряд нарушений в работе компании. Так, вопреки требованиям закона, управляющая компания плохо следила за состоянием дымовентканалов, что привело к скоплению угарного газа в одной из квартир.

Поводом к проверке стало то, что 21 апреля 2022 года в доме № 17 по улице Советской в Болохово работник, который делал ремонт в одной из квартир, смертельно отравился угарным газом.

Генеральному директору управляющей компании внесли представление для устранения нарушений и недопущения их впредь, также в межрайонной прокуратуре находятся на контроле ход и результаты расследования уголовного дела по факту смерти. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли смерть человека".