Тульский конструктор Борис Белобрагин стал Героем Труда РФ: указ о награждении подписал Владимир Путин Фото: материалы пресс-служб

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственной наградой тульского конструктора.

За особые трудовые заслуги перед государством, большой вклад в укрепление обороноспособности страны звание Героя Труда РФ присвоили заместителю генерального директора – главному конструктору АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Борису Андреевичу Белобрагину.

Белобрагин Борис Андреевич родился 27 июня 1948 года в г. Рыбинске Ярославской области. В 1973 году окончил Тульский политехнический институт.

На предприятии прошел путь от инженера до заместителя генерального директора - главного конструктора по опытно-конструкторским работам ОАО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» .