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Общество14 июня 2022 8:02

Туляки пожаловались на ставший частным пляж на Бушовском пруду

Законность такой "трансформации" проверит местная прокуратура
Источник:kp.ru
Туляки пожаловались на ставший частным пляж на Бушовском пруду

Туляки пожаловались на ставший частным пляж на Бушовском пруду

Фото: соцсети

Туляки, пожелавшие искупаться в Бушовском пруду, обнаружили, что теперь часть территории обнесена забором с табличкой о переходе участка в частную собственность. По словам жителей города, теперь пляжем смогут пользоваться только жители эко-поселка, которые за него платят.

Правда, огородили не весь пруд, а только один из пляжей. в соцсетях жители пишу:

"Там проход оставили, со стороны Крюково и Бушово. А вообще там за забором охранник есть, он прям на пальцах объясняет, как пройти. Пруд общий, а вот пляж частный, его собственно и отгородили. Чуть подальше можно спокойно зайти в пруд. Мы так и сделали."

Тем не менее, органы прокуратуры проверят законность перехода пруда в селе Бушово городского округа Тулы в частную собственность.