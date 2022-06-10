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Общество10 июня 2022 12:11

Фактический купальный сезон может прийти в Тулу к следующим выходным

Если тепло не отступит, водоемы прогреются до 15-17 градусов к 18-19 июня
Источник:kp.ru
Фактический купальный сезон может прийти в Тулу к следующим выходным

Фактический купальный сезон может прийти в Тулу к следующим выходным

Фото: Алексей ФОКИН

Хотя официально купальный сезон в Тульской области открылся еще 1 июня, до сих пор температура воды не способствовала массовым купаниям в местных водоемах. Однако еще вчера, 9 июня, температура воздуха в Центральной России превысили климатическую норму — четверг стал самым жарким днем с начала года. А на, 10 июня, в регионах прогнозируют до +29 градусов. а это значит, что наконец начала прогреваться вода.

Если летняя погода сохранится и на следующей неделе, то уже к следующим выходным, 18-19 июня, по прогнозу синоптиков можно будет начинать купаться и теплолюбивым тулякам — температура воды достигнет +15…+17 градусов.