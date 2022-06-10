Житель Ефремова Тульской области сдедал предложение своей девушке в эфире ТНТ

23-летний житель Ефремова Евгений Проплеткин смог сделать предложение своей возлюбленной одним из самых редких способов - в эфире канала ТНТ. Чтобы добиться этого Евгению потребовалось создать и отправить организаторам акции телеканала «Сделай предложение в эфире» свою визитку с объяснением, почему именно он должен получить шанс заявить о чувствах к любимой на всю страну.

«Это как минимум память на всю жизнь, когда парень сделал тебе предложение в эфире ТНТ. Кто не видел — не поверит, а хейтеры скажут, что монтаж», — сказал Евгений.

Вместе с туляком в кадре поприсутствовал резидент Comedy Club Тимур Батрудинов.