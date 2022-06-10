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Общество10 июня 2022 7:44

В Новомосковске Тульской области в разгаре благоустройство сквера имени 60-летия СССР

К 1 августа будет облагорожена центральная часть сквера, в следующем году работы продолжатся
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области в разгаре благоустройство сквера имени 60-летия СССР

В Новомосковске Тульской области в разгаре благоустройство сквера имени 60-летия СССР

Фото: материалы пресс-служб

В Урванском микрорайоне Новомосковска Тульской области в самом разгаре благоустройство сквера имени 60-летия СССР. Отмечается, что дизайн-проект благоустройства разрабатывался при участии жителей.

Так, разработчики постарались сохранить имеющиеся в сквере деревья. Помимо этого, там появятся ухоженные газоны, аккуратные пешеходные дорожки, современные лавочки, урны и фонари освещения.

По словам главы города, в этом году будет сделана центральную часть, установят парковые светильники, лавочки, центральное кольцо. Сейчас ведутся работы на входной группе. На следующий год планируется расширение пространства. От центрального кольца будут еще несколько полуколец. Появятся большие детская и спортивная площадки.

Объем работ очень большой. На территории сквера были большие перепады высоты, сейчас это нивелировано.

Уже к 1 августа новомосковцы смогут порадоваться результатам совместной работы.