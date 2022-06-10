В Туле из горящего помещения пожарные спасли одного человека Фото: материалы пресс-служб

9 июня в 19:41 в Туле на улице Курковой произошел пожар в жилом многоквартирном доме. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. Потушить открытое пламя удалось за три минуты.

Звено газодымозащитной службы спасло из горящего дома 1 человека, никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в комнате сгорел мусор на площади 1 квадратный метр, комната закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.