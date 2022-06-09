В Тульской области 42-летний пьяный попытался убить мать, столкнув ее с балкона второго этажа Фото: Алексей ФОКИН

42-летний житель Тульской области подозревается в покушении на убийство собственной матери: уголовное дело возбудил следственный комитет по Новомосковску. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемого установили и задержали.

По версии следствия, 4 июня пьяный подозреваемый, находясь у себя дома в Новомосковске Тульской области, поссорился со своей 64-летней матерью после ее замечания в его адрес и избил женщину, после чего, воспользовавшись тем, что они были на балконе, вытолкнул ее со второго этажа. Потерпевшая упала на землю, получив повреждения, но выжила.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.