В Туле простились с погибшим при исполнении воинского долга Дмитрием Миретеевым Фото: материалы пресс-служб

В Туле на воинском кладбище 8 июня прошла церемония прощания с погибшим при исполнении воинского долга гвардии ефрейтором Дмитрием Вадимовичем Миретеевым (1987 года рождения). В церемонии прощания приняли участие родные погибшего, командир батареи 12-го гвардейского танкового полка 4-й танковой гвардейской Кантемировской дивизии гвардии капитан Алексей Ткачев, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Воинским салютом и торжественным маршем отдали военнослужащие последние почести погибшему воину.