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Общество8 июня 2022 13:39

В Туле простились с погибшим при исполнении воинского долга Дмитрием Миретеевым

Гвардии ефрейтор Дмитрий Вадимович Миретеев принимал участие в спецоперации ВС России на территории Украины
Источник:kp.ru
В Туле простились с погибшим при исполнении воинского долга Дмитрием Миретеевым

В Туле простились с погибшим при исполнении воинского долга Дмитрием Миретеевым

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на воинском кладбище 8 июня прошла церемония прощания с погибшим при исполнении воинского долга гвардии ефрейтором Дмитрием Вадимовичем Миретеевым (1987 года рождения). В церемонии прощания приняли участие родные погибшего, командир батареи 12-го гвардейского танкового полка 4-й танковой гвардейской Кантемировской дивизии гвардии капитан Алексей Ткачев, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Воинским салютом и торжественным маршем отдали военнослужащие последние почести погибшему воину.