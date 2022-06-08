В Туле грузовик врезался в KIA: пострадала 8-летняя девочка, пассажирка иномарки Фото: материалы пресс-служб

7 июня в 13:20 на 193-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ленинском районе Тулы произошло ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина, управлявший автопоездом из автомобиля Scania и полуприцепа Krone, на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем KIA Spectra под управлением 32-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка - пассажирка автомобиля KIA, после оказания медицинской помощи она была отпущена. В момент происшествия девочка находилась на заднем пассажирском сиденье справа, в специальном детском удерживающем устройстве.