Часть Пролетарского района Тулы останется без холодной воды 8 июня Фото: Арина ВОРОНЦОВА

8 июня с 9:00 до окончания работ холодной воды не будет по ряду адресов. Это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресам: Кабакова/9-й пр-д Мясново, Воздухофлотская/9-й пр-д Мясново, Ликбеза, 7.

Отключения коснутся адресов:

- ул. Ликбеза, 1, 3, 3а, 6, 8, 9, 12, 16, 16б, 18, 35, 37, 39, 16/1, 16/2,

- ул. Н.Студенка, 2, 2в, 61а,

- ул. Васина, 34,

- ул. Павшинский мост, 3, 3а, 3к1, 2, 2/1, 4, 2/2, 4/3, 4а, 4к1,

- ул. Н. Упская, 15, 64а, 66, 64к1,

- ул. Б. Кулига,

- ул. В. Краснослободская, 19, 23,

- Привокзальный переулок, 10, 12,

- ч/сектор ул. Кабакова, 1-12,

- пр-ды Мясново,

- ул. Болотова,

- Клинской проезд,

- ул. Планерная,

- ул. Летная,

- ул. Ликбеза,

- ул. В. Краснослободская,

- ул. Н. Краснослободская,

- ул. В.Студенка,

- ул. Н.Студенка,

- ул. Громова,

- ул. Переходная,

- ул. Воздухофлотская,

- ул. Н.Упская,

- Кривой переулок,

- Привокзальный переулок.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.