В Туле частное лицо продает осиновые колья в качестве "оберега" Фото: соцсети

Предприимчивые туляки продолжают изобретать новые источники дохода. Так один из жителей Зареченского района Тулы выпустил в продажу осиновые колья "Защита и оберег".

"Осиновый колышек это не только символ борьбы с нечистой силой, но и мощный Предмет Силы, с помощью которого можно оградить ваше жилище и вас самих от плохой энергетики, а также сохранить положительную энергию, перекрыв её утечку. Можно использовать в различных ритуалах", - указал в описании продавец.