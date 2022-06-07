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Общество7 июня 2022 11:47

В Туле частное лицо продает осиновые колья в качестве "оберега"

Такое торговое предложение появилось на площадке бесплатных объявлений
Источник:kp.ru
В Туле частное лицо продает осиновые колья в качестве "оберега"

В Туле частное лицо продает осиновые колья в качестве "оберега"

Фото: соцсети

Предприимчивые туляки продолжают изобретать новые источники дохода. Так один из жителей Зареченского района Тулы выпустил в продажу осиновые колья "Защита и оберег".

"Осиновый колышек это не только символ борьбы с нечистой силой, но и мощный Предмет Силы, с помощью которого можно оградить ваше жилище и вас самих от плохой энергетики, а также сохранить положительную энергию, перекрыв её утечку. Можно использовать в различных ритуалах", - указал в описании продавец.