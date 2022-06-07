В Тульской области осудили жителя Липок за содержание наркопритона Фото: Алексей ФОКИН

32-летний житель Киреевского района Тульской области был признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере, а также в систематическом предоставлении помещения для их потребления.

В суде установлено, что с сентября по октябрь 2021 года житель Липок незаконно купил и хранил у себя в квартире марихуану массой 72,94 грамма, кроме того, злоумышленник превратил свою квартиру в наркопритон - он систематически предоставлял ее другим в качестве места для употребления наркотиков. 20 октября 2021 года эту "вольницу" накрыли сотрудники наркоконтроля по Киреевскому району Тульской области.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.