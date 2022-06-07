В Туле подвели итоги голосования по выбору благоустраиваемого общественного пространства

В Туле определили победителей голосования, которое проходило в рамках Всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства с 15 апреля по 30 мая.

В рамках заседания городской комиссии подвели итоги рейтингового голосования: в Туле победителем признано общественное пространство в районе домов № 2, 4, 6 по улице Кауля. За него проголосовали более 27,5 тысяч туляков.

Теперь совместно с проектировщиком подготовят дизайн-проект, который согласуют с жителями в ходе общественных обсуждений. После согласования дизайн-проекта создадут рабочий проект. Благоустройство общественного пространства планируется в 2023 году.

В области победили следующие пространства:

- общественное пространство по ул. Ленина у ДК им. Бондаря в Алексине,

- площадь около Дома творчества юных на ул. Пролетарской в Богородицке,

- Комсомольский парк в Донском,

- детская площадка в сквере «Знайка» в Ефремове,

- сквер «Воинской славы» в Кимовске,

- территория у Дома культуры в п. Октябрьский Киреевского р-на,

- детская зона в парке им. 60-летия СССР в Новомосковске,

- площадь на ул. Советской в Узловой,

- спортивная площадка на ул. Мира в Щекино.