В Туле 12 июня ограничат движение транспорта в центре города Фото: Алексей ФОКИН

с 7 июня в Туле начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню России, и потому в этот день в центре города будут введены ограничения для транспорта, об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Остановка и стоянка будет запрещена: с 00:00 7 июня до 24:00 14 июня на парковочном пространстве вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской.

12 июня запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 23:30 и ограничено движение всех видов транспорта с 07:00 до 23:30:

- по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- на Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до парковочного пространства, расположенном на ул. Союзной;

- по ул. Благовещенской;

- в Благовещенском переулке;

Запрещена остановка и стоянка- в Союзном переулке;

- в Черниковском переулке;

- на парковочном пространстве, расположенном в районе дома 5 и дома 3 по ул. Советской;

- в Денисовском переулке;

- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.