В Тульской области в дни июньских праздников изменится расписание пригородных поездов Фото: Алексей ФОКИН

В июньские праздники в Тульской области расписание пригородных поездов изменится: так, 11 и 12 июня поезда будут ездить по расписанию субботы, а 13 июня – по расписанию воскресенья.

Также в эти дни назначат дополнительные экспрессы по направлениям:

Курское

- №7031 Курский вокзал – Тула-1 отправлением в 10:38;

- №7030 Тула-1 – Курский вокзал отправлением в 15:51;

Казанское

- с 10 по 13 июня - № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка;

- 14 июня - в 04:10 отправляется 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал.

Также в расписание поездов были внесены отдельные, небольшие изменения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте железных дорог.