В Тульской области в дни июньских праздников изменится расписание пригородных поездов
Фото: Алексей ФОКИН
В июньские праздники в Тульской области расписание пригородных поездов изменится: так, 11 и 12 июня поезда будут ездить по расписанию субботы, а 13 июня – по расписанию воскресенья.
Также в эти дни назначат дополнительные экспрессы по направлениям:
Курское
- №7031 Курский вокзал – Тула-1 отправлением в 10:38;
- №7030 Тула-1 – Курский вокзал отправлением в 15:51;
Казанское
- с 10 по 13 июня - № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка;
- 14 июня - в 04:10 отправляется 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал.
Также в расписание поездов были внесены отдельные, небольшие изменения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте железных дорог.