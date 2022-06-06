Под Тулой Mitsubishi столкнулся с КамАЗом и врезался в земляной вал Фото: материалы пресс-служб

5 июня в 00:15 на 736-м километре автодороги Р-132 «Золото кольцо» в Ленинском районе Тулы произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек.

По предварительной информации, 22-летний молодой человек на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» под управлением 38-летнего мужчины, после чего врезался в земляной вал.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mitsubishi - 22-летний молодой человек, который после оказания медицинской помощи был отпущен.