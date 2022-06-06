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Происшествия6 июня 2022 9:41

В Тульской области пропала без вести молодая мать с двухлетним ребенком

Они ушли в неизвестном направлении из отделения центра социальной помощи семье и детям
Источник:kp.ru
В Тульской области пропала без вести молодая мать с двухлетним ребенком

В Тульской области пропала без вести молодая мать с двухлетним ребенком

Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Теплое Тульской области пропала 28-летняя молодая мама с двухлетним ребенком, сообщает портал Myslo. Пропавшие ушли в неизвестном направлении из отделения Областного центра социальной помощи семье и детям.

По имеющимся данным, с мамой несколько раз пытались связаться по телефону, но телефонный аппарат женщины оказался отключен. Ранее женщина не делала попыток уйти из реабилитационного центра.

Розыском пропавших занимается полиция Тульской области.