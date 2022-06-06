В Тульской области пропала без вести молодая мать с двухлетним ребенком Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Теплое Тульской области пропала 28-летняя молодая мама с двухлетним ребенком, сообщает портал Myslo. Пропавшие ушли в неизвестном направлении из отделения Областного центра социальной помощи семье и детям.

По имеющимся данным, с мамой несколько раз пытались связаться по телефону, но телефонный аппарат женщины оказался отключен. Ранее женщина не делала попыток уйти из реабилитационного центра.

Розыском пропавших занимается полиция Тульской области.