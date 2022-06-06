В Тульской области простились с погибшим при исполнении воинского долга Маратом Филимоненковым Фото: материалы пресс-служб

5 июня в Новомосковске прошла церемония прощания с погибшим при исполнении воинского долга гвардии сержантом Маратом Вячеславовичем Филимоненковым (1998 года рождения).

В церемонии прощания приняли участие родные погибшего, врио заместителя командира 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии майор Дмитрий Свирин и глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ гвардии сержант Марат Филимоненков награжден орденом Мужества посмертно. Награду передали родным военнослужащего.