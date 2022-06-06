Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон Фото: соцсети

В Тульской области тепло то и дело сменяется дождями и снова теплом, а потому в регионе уже пошли первые грибы.

Так, в одной из тульских групп грибники делятся своими первыми уловами - кому-то попадаются малоизвестные и условно съедобные лопастник бокальчатый или энтолома садовая, а кому-то везет больше: так, Маргарита Генералова опубликовала фото собранных свинухов и подберезовиков, прокомментировав: "За пару часов - две корзинки грибов".

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон Фото: соцсети

Такой же добычей, плюс подосиновики, хвастается Алексей Кузнецов: "Грибочки всё радуют. Пустым из леса не выхожу. Всем удачи!"