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Общество6 июня 2022 8:47

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Помимо них встречаются и менее известные лопастник, рядовка и энтоломы
Источник:kp.ru
Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Фото: соцсети

В Тульской области тепло то и дело сменяется дождями и снова теплом, а потому в регионе уже пошли первые грибы.

Так, в одной из тульских групп грибники делятся своими первыми уловами - кому-то попадаются малоизвестные и условно съедобные лопастник бокальчатый или энтолома садовая, а кому-то везет больше: так, Маргарита Генералова опубликовала фото собранных свинухов и подберезовиков, прокомментировав: "За пару часов - две корзинки грибов".

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Фото: соцсети

Такой же добычей, плюс подосиновики, хвастается Алексей Кузнецов: "Грибочки всё радуют. Пустым из леса не выхожу. Всем удачи!"

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Первые подберезовики и свинухи: туляки открыли грибной сезон

Фото: соцсети