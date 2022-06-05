В Туле из горящего дома эвакуировали 10 человек, есть пострадавший

В Туле из горящего дома эвакуировали 10 человек, один мужчина пострадал Фото: Алексей ФОКИН

5 июня в 07:45 стало известно о пожаре в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Скуратовский в Туле. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые справились с открытым огнем за три минуты.

Из горящего здания эвакуировали 9 человек, еще одного человека спасло звено газодымозащитной службы.

В результате происшествия пострадала женщина, ее возраст и личность устанавливаются. В комнате обгорел потолок на площади 6 кв.м., прогорел линолеум на площади 2 кв.м.

Причина пожара устанавливается.