В Туле при пожаре пострадал 44-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

5 июня в 01:11 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Хворостухина в Туле. На место происшествия выехали три пожарных расчет и автолестница для работы на верхних этажах здания. Однако, прибыв на место происшествия, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировали жильцы дома.

В результате происшествия пострадал 44-летний мужчина, он был госпитализирован в Тульскую областную больницу, в комнате размером 4х3 м обгорели обои.

Причина пожара устанавливается.