Из-за коммунальной аварии тульский Экзотариум на час остался без света Фото: материалы пресс-служб

4 июня в 11:10 здание Экзотариума в парке снова экстренно закрыли для посещения - причиной стало отключение электроснабжения в связи с отключением электроэнергии из-за аварии на линии.

Сотрудники экзотариума уточняют, что долговременное обесточивание несет угрозу для питомцев: без электричества не работают система вентиляции, фильтры и компрессоры для воды, а также греющие лампы. Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2-3 часа.

К счастью, уже через час подача электричества в здание экзотариума восстановили, и Экзотариум продолжил работать в обычном режиме. А позднее, около 16:30 восстановили электроснабжение и в целом по Центральному и Советскому районам Тулы.