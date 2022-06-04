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Общество4 июня 2022 15:01

Из-за коммунальной аварии тульский Экзотариум на час остался без света

Для учреждения наличие электричества критично - от него зависит в буквальном смысле здоровье и жизнь животных
Источник:kp.ru
Из-за коммунальной аварии тульский Экзотариум на час остался без света

Из-за коммунальной аварии тульский Экзотариум на час остался без света

Фото: материалы пресс-служб

4 июня в 11:10 здание Экзотариума в парке снова экстренно закрыли для посещения - причиной стало отключение электроснабжения в связи с отключением электроэнергии из-за аварии на линии.

Сотрудники экзотариума уточняют, что долговременное обесточивание несет угрозу для питомцев: без электричества не работают система вентиляции, фильтры и компрессоры для воды, а также греющие лампы. Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2-3 часа.

К счастью, уже через час подача электричества в здание экзотариума восстановили, и Экзотариум продолжил работать в обычном режиме. А позднее, около 16:30 восстановили электроснабжение и в целом по Центральному и Советскому районам Тулы.