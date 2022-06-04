В Тульской области в мае родились 703 младенца, среди них - Доминик, Ариэль и Мадонна Фото: Алексей ФОКИН

За минувший месяц, май 2022 года, в Тульской области родились 703 ребенка, из которых 359 девочек и 344 мальчика, сообщает комитет по делам ЗАГС.

Самыми популярными именами для новорожденных в этом месяце стали у мальчиков Александр, Артем, Егор, Иван, Максим и Михаил, а у девочек - Алиса, Анастасия, Виктория и София.

А вот самыми редкими и необычными именами, которые туляки выбирали детям, стали Даниэль и Доминик у мальчиков, и Ариэль, Джанет и Мадонна - у девочек.