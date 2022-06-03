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Общество3 июня 2022 11:20

В Туле из-за коммунальной аварии остались без электричества десятки домов и ряд поликлиник

Также в городе не работает несколько светофоров, обесточены жилые дома на нескольких улицах
Источник:kp.ru
В Туле из-за коммунальной аварии остались без электричества десятки домов и ряд поликлиник

В Туле из-за коммунальной аварии остались без электричества десятки домов и ряд поликлиник

Фото: Алексей ФОКИН

3 июня в Туле из-за аварии на подстанции без электроснабжения остались десятки домов на улицах Демьянова, Перекопской, Ершова, Некрасова, Оборонной, Н. Руднева, также нет света и в части проспекта Ленина в районе Дворянского собрания. По ряду адресов отключены светофоры.

Также, как сообщают "Вести", авария парализовала работу в поликлиниках: терапевты не могут выписать направления на сдачу анализов или к узким специалистам. Пациентам предлагают прийти в понедельник и получить необходимые бланки.

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» оперативно устранили локальное технологическое нарушение на подстанции «Перекоп» в Туле. В настоящее время электроэнергия поставляется всем потребителям в полном объеме и в штатном режиме.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети: 8-800-220-0-220.