Туляков 4 июня приглашают на субботник на Всехсвятском кладбище Фото: Игорь КОПЫТОВ

4 июня в 10:00 на Всехсвятском кладбище пройдет субботник, на который горожан приглашает Тульский историко-архитектурный музей.

Туляки смогут принять участие в сохранении культурного наследия: на старинных участках убрать опавшие ветки, избавиться от зарослей и мелких кустарников. После для участников субботника состоится экскурсия.

Организаторы советуют взять перчатки, инструменты и репелленты, а также позаботиться об удобной одежде и обуви. Остальным обеспечат организаторы.

Контактное лицо: Ирина Ковшарь, краевед-некрополист, +7 (906) 627-63-43.