Туляки обсуждают видеоролик с Алексеем Дюминым, который "помог" школьнику в шахматной партии Фото: материалы пресс-служб

В соцсетях в в неофициальном аккаунте главы региона ВКонтакте» появилось видео, снятое во время посещения губернатором Тульской области Алексеем Дюминым детского пришкольного лагеря в центре образования №1. Оно сразу же разошлось по многим пабликам.

В лагере во время обхода губернатор заметил мальчиков, играющих в напольные шахматы и решил подсказать одному из игроков, какой ход стоит сделать. К сожалению, ход "слоном" првел к тому, что противник "съел" эту фигуру следующим же ходом.

Впрочем, присутствующие, как и сам Алексей Геннадьевич, отнестись к ситуации с юмором, губернатор извинился перед мальчиком за такую подсказку.