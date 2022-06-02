В Новомосковске Тульской области мужчина зарезал спящую сестру Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по признакам факту смерти 44-летней жительницы Веневского района.

По данным следствия, вечером 31 мая 2022 года в квартире жилого дома на улице Школьной в селе Прудищи Веневского района женщина выпивала со своим 38-летним братом. После того, как женщина легла спать, мужчина подошел к ней и из личной неприязни ударил ножом в живот. Находившийся в квартире сожитель потерпевшей вызвал скорую помощь, и с полученным ранением женщина была госпитализирована, но, спасти ее жизнь не удалось.

Сейчас брат погибшей задержан, ведется следствие. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.