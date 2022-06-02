Свежий хлеб для односельчан: как мечта детства стала реальностью

Запах ароматного свежего хлеба с самого утра привлекает клиентов Россельхозбанка, у прилавка тут же выстраивается очередь: все хотят попробовать новинки и приобрести уже полюбившиеся сорта хлеба. Так проходят традиционные «Вкусные пятницы» в филиале на Тургеневской 5, когда в них участвует клиент РСХБ из Дубенского района Владислав Сердитов. Классический армянский хлеб, калачи, багеты с самыми неожиданными добавками, авторский черный хлеб – все это производит пекарня «Сердитов Хлеб» в селе Воскресенское. Дегустация, как всегда, проходит на ура, и все участники мероприятия уходят домой с пакетом вкуснейшего хлеба.

Свежий хлеб для односельчан: как мечта детства стала реальностью

«Мы уже не в первый раз участвуем во «Вкусной пятнице», и очень приятно, что наш хлеб нравится! Почти всю ночь перед мероприятием в пекарне работаем: знаем, что покупатели нас ждут», - рассказал руководитель пекарни Владислав Сердитов.

Владислав Сердитов признаётся, что желание открыть свою пекарню появилось давно: с самого детства нравилась выпечка, любил что-то делать своими руками. Но к своему делу шел долго. Толчком стала поездка на свадьбу к другу детства в Армению. Там культура потребления хлеба другая: хлеб, действительно, самый главный продукт на армянском столе, его очень любят. В Ереване даже есть район Харберт, где на протяжении пяти километров расположены пекарни – и всем хватает покупателей.

Свежий хлеб для односельчан: как мечта детства стала реальностью

«Так вот, в эту поездку меня пригласили посмотреть, как работают в пекарне. Я просто голову потерял – «загорелся», понял, что именно этим я хочу заниматься. Оставил свою работу в администрации Дубенского района и с головой погрузился в новое дело», – вспоминает Владислав Сердитов.

На первом этапе он пригласил специалистов хлебопекарного дела из Армении – полгода обучался теории и практике у них. Затем с технологом компании «Основа вкуса», амбассадором которой сейчас выступает, отработал рецептуры традиционного хлеба, багетов. Поэкспериментировал с добавками, начинками – сформировал свой ассортимент, который постепенно расширяется.

Свежий хлеб для односельчан: как мечта детства стала реальностью

«Мы используем только качественные ингредиенты, предпочтение отдаем местным поставщикам. Никаких консервантов, это – табу. Но главное отличие нашего хлеба, наверное, не в этом. Знаете, ведь если разным хозяйкам дать одинаковый набор продуктов и один и тот же рецепт, они приготовят разные блюда – ведь каждая вложит частицу себя, своего настроения, характера. А главный секрет нашего хлеба - любовь к своему делу и благодарность нашим покупателям! Работа в пекарне не из легких, требует физической выносливости. Вот стандартный путь хлеба: тесто замешивается тестомесом, потом оно поднимается и снова вымешивается, готовится заготовка, она расстаивается, из нее изготавливается изделие, оно расстаивается и только потом выпекается... Но делаем ставку свои силы – и справляемся! Могу признаться, что иногда тяжело заставить себя встать и идти на работу – но люди-то ждут! А добрые отзывы придают сил. Желаю каждому найти дело по душе!» – говорит Владислав Сердитов.

Хлеб продается в Дубенском районе, в Одоевском и Арсеньево. Компания участвовала в фестивале «Своё», теперь – фермерских пятницах Россельхозбанка. Также продукцию можно приобрести через приложение Своё Родное.

Занимательные факты о хлебе от Владислава Сердитова:

- Матнакаш – традиционный армянский хлеб. Означает «растянутый пальцами» и раскрывает способ приготовления: тесто растягивают до получения лепёшки овальной формы и пальцами проводят замкнутую линию, параллельную внешнему краю лепешки, и продольные параллельные линии по центру.

- Одна из разновидностей пури – дрожжевого хлеба в виде кольца – раньше была довольно большого диаметра – ее развозили, нанизывая на руки, и раздавали прямо с рук. Сейчас такой способ доставки не практикуется – ну и хлеб стал меньше по размеру.

- Матнакаш, раздан, пури – все эти виды хлеба изготовлены из одного теста, но за счет разной формы и толщины тесто по-разному пропекается, что в конечном счете влияет на вкус - он получается разным.

- А происхождение выражения «Дойти до ручки» связано с традиционным русским хлебом, а именно с калачом. Калач имеет мягкую часть и твердую перемычку в виде ручки, за которую его брали руками. Этот хлеб был популярен у извозчиков, часто использовался просто для перекуса на базаре, где обеспечить чистоту рук не всегда удавалось. Поэтому «ручки» часто выкидывали или отдавали животным или бедным. И про того, кто ими не брезговал, говорили: «дошел до ручки».

Свежий хлеб для односельчан: как мечта детства стала реальностью

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Свое Родное – это специализированный интернет-магазин фермерских продуктов и еще один способ популяризации и реализации продукции от Россельхозбанка. Любой сельхозпроизводитель может зарегистрироваться в магазине абсолютно бесплатно. Без лишних вложений фермеры получают свою виртуальную витрину и поток покупателей, а покупатели – удобную площадку для заказов в пару кликов.

Вкусные пятницы – мероприятие, которое Россельхозбанк в Тульской области проводит каждую неделю на территории офиса в Туле по адресу ул. Тургеневская д. 5 или на площадках партнерских организаций. Здесь можно познакомиться с фермерами, попробовать и приобрести натуральные продукты и задать интересующие вопросы местным сельхозпроизводителям.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.