В Щёкино Тульской области нетрезвую автоледи с детьми отстранили от вождения автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Госавтоиспекции Тульской области в Щёкино в ходе обычного ежедневного надзора остановили автомобиль ВАЗ-21150, под управлением 33-летней женщины. В процессе осмотра автомобиля и проверки докуемнтов выяснилось, что в машине ехали 4-летний и 7-месячный мальчики, при этом четырёхлетний ребёнок сидел на заднем сидении автомобиля, без специального детского удерживающего устройства. Кроме того, инспекторы заподозрили, что женщина-водитель пьяна, так как её поведение не соответствовало окружающей обстановке. Но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

В результате инспекторы ДПС завели два протокола на автоледи - за нарушение требований к перевозке детей и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За первое нарушение ей на месте назначили штраф в 3000 рублей, а также передали административные материалы дела в суд, для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции направили материалы в подразделение по делам несовершеннолетних, для привлечения женщины к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Автомобиль задержан и помещён на специализированную автостоянку.