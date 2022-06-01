В Туле осудили 50-летнего педофила, который вел интимную переписку с девочкой младше 12 лет Фото: Алексей ФОКИН

50-летний житель Тулы был признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в 9 эпизодах незаконного распространения порнографических материалов.

Суд установил, что в августе 2020 года мужчина вел интимную переписку в соцсетях с маленькой девочкой, не достигшей 12-летнего возраста. По данным материалов дела, целью переписки было удовлетворение своего сексуального влечения, а также возбуждение сексуального интереса и полового влечения у потерпевшей. Кроме того, с февраля по июнь 2020 года подсудимый распространял в социальных сетях порнографические изображения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.