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Происшествия1 июня 2022 8:25

В Туле осудили 50-летнего педофила, который вел интимную переписку с девочкой младше 12 лет

Мужчину суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год
Источник:kp.ru
В Туле осудили 50-летнего педофила, который вел интимную переписку с девочкой младше 12 лет

В Туле осудили 50-летнего педофила, который вел интимную переписку с девочкой младше 12 лет

Фото: Алексей ФОКИН

50-летний житель Тулы был признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в 9 эпизодах незаконного распространения порнографических материалов.

Суд установил, что в августе 2020 года мужчина вел интимную переписку в соцсетях с маленькой девочкой, не достигшей 12-летнего возраста. По данным материалов дела, целью переписки было удовлетворение своего сексуального влечения, а также возбуждение сексуального интереса и полового влечения у потерпевшей. Кроме того, с февраля по июнь 2020 года подсудимый распространял в социальных сетях порнографические изображения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.